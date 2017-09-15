ФБУ «ЦСМ Татарстан»
Общая информация
Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в РТ» - одна из крупнейших организаций практической метрологии в России, подведомственная Федеральному агентству по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт), основная задача которой заключается в обеспечении и поддержании единства измерений в промышленности, здравоохранении, системах связи, торговле, обороне, учёте ресурсов (воды, газа, нефти, электроэнергии), в природоохранной и других сферах хозяйственной деятельности.
В 2017 году в составе Центра действуют 24 отдела и лаборатории, 4 филиала в Набережных Челнах, Альметьевске, Нижнекамске и Чистополе.
На базе ФБУ «ЦСМ Татарстан» также аккредитованы:
- государственный центр испытаний средств измерений (СИ) для целей утверждения типа;- две испытательные лаборатории пищевой продукции и продовольственного сырья в Казани и Нижнекамске;- испытательная лаборатория нефтехимических продуктов.
Руководитель - Туктаров Фарид Хайдарович
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420029, г. Казань, ул. Журналистов, 24
- Телефон: (843) 291-08-02
- Email: tatcsm@tatcsm.ru
- Сайт: http://test.tatarstan.ru
Дата последнего обновления: 15.09.2017