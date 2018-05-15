АО Солид Банк
Общая информация
АО «Солид Банк» отсчитывает свою историю с 1991 года, с момента преобразования Жилсоцбанка в новую банковскую единицу – Камчатский коммерческий банк содействия предпринимательству, с мая 1996 года – в ЗАО «Камчатбизнесбанк».
Центральный офис АО «Солид Банк» находится в г. Владивостоке. Региональная структура АО «Солид Банк» включает в себя Центральный офис (17 точек присутствия в Приморском, Хабаровском, Камчатском крае, Амурской области, г. Иркутске) – Московский филиал (Москва, Санкт-Петербург, Тула) и Казанский филиал (Казань, Альметьевск, Нижнекамск, Уфа, Ижевск).
Председателем Совета директоров Банка является один из его основных учредителей – Семернин Владимир Владимирович.
Акционеры: Владимир Семернин (24,31%), Анна и Александр Семернины (по 14,84% у каждого), японский холдинг Sawada Holdings Co., Ild (40,00%). Василий Петров (5,99%) член совета директоров, директор ООО «ПрофАльянс» и бывший сотрудник НК «Роснефть», 0,01% акций — за миноритариями.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: Петербургская,78
- Телефон: (843) 570-25-81
- Email: bank@solidbank.ru
- Сайт: www.solidbank.ru
Дата последнего обновления: 15.05.2018