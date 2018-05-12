МУП Служба технического надзора

Общая информация

Муниципальное предприятие создано в 2006 году., исостоит из 8 отделов и одной службы. Основные потребители товара (работ, услуг) — муниципальные учреждения города Казани, в том числе муниципальное учреждение «Комитет благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства Исполнительного комитета муниципального образования г.Казани» и муниципальные учреждения «Администрации районов г.Казани».

Основные виды деятельности МУП «Служба технического надзора»:



• контроль за правильным отбором объектов, подлежащих капитальному и текущему ремонту или реконструкции, за использованием по назначению средств, выделяемых на капитальный и текущий ремонт и реконструкцию зданий, инженерных сооружений и сетей, объектов благоустройства;

• контроль за разработкой перспективных и текущих программ благоустройства, капитального ремонта и реконструкции объектов, обобщение программ, составление статистической отчетности;

• контроль за выполнением программ капитального и текущего ремонта жилых зданий, инженерных сооружений и сетей, объектов благоустройства;

• осуществление выборочных проверок за текущим ремонтом и обслуживанием строительных конструкций и инженерных систем жилых домов, объектов благоустройства;

• осуществление функций заказчика-застройщика;

• согласование графиков выполнения работ и контроль их выполнения;

• проверка наличия необходимых лицензий и сертификатов у исполнителей работ и поставщиков материалов;

• принятие решений о необходимости авторского надзора проектной организацией;

• проведение единой политики формирования планов развития жилищно–коммунального хозяйства.

Руководитель — Гудзь Асия Юсуповна

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