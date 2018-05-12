МУП Служба технического надзора
Общая информация
Муниципальное предприятие создано в 2006 году., исостоит из 8 отделов и одной службы. Основные потребители товара (работ, услуг) — муниципальные учреждения города Казани, в том числе муниципальное учреждение «Комитет благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства Исполнительного комитета муниципального образования г.Казани» и муниципальные учреждения «Администрации районов г.Казани».
Основные виды деятельности МУП «Служба технического надзора»:
• контроль за правильным отбором объектов, подлежащих капитальному и текущему ремонту или реконструкции, за использованием по назначению средств, выделяемых на капитальный и текущий ремонт и реконструкцию зданий, инженерных сооружений и сетей, объектов благоустройства;
• контроль за разработкой перспективных и текущих программ благоустройства, капитального ремонта и реконструкции объектов, обобщение программ, составление статистической отчетности;
• контроль за выполнением программ капитального и текущего ремонта жилых зданий, инженерных сооружений и сетей, объектов благоустройства;
• осуществление выборочных проверок за текущим ремонтом и обслуживанием строительных конструкций и инженерных систем жилых домов, объектов благоустройства;
• осуществление функций заказчика-застройщика;
• согласование графиков выполнения работ и контроль их выполнения;
• проверка наличия необходимых лицензий и сертификатов у исполнителей работ и поставщиков материалов;
• принятие решений о необходимости авторского надзора проектной организацией;
• проведение единой политики формирования планов развития жилищно–коммунального хозяйства.
Руководитель — Гудзь Асия Юсуповна
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: г. Казань, ул. Толстого, 14а, 6 подъезд
- Телефон: (843) 236-90-92
- Email: mup_stn@stn-kazan.ru
- Сайт: http://stn-kazan.ru/
Дата последнего обновления: 12.05.2018