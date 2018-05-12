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Департамент внешних связей Президента РТ

Гос. ведомства

Общая информация

Департамент внешних связей Президента Республики Татарстан образован с целью обеспечения деятельности Президента Республики Татарстан при осуществлении международных, внешнеэкономических и межрегиональных связей Республики Татарстан.

Основными задачи:

  • — обеспечение деятельности Президента Республики Татарстан при осуществлении международных, внешнеэкономических и межрегиональных связей Республики Татарстан;
  • — координация деятельности органов исполнительной власти Республики Татарстан и подведомственных им организаций при осуществлении международных, внешнеэкономических и межрегиональных связей;
  • — осуществление координации деятельности представительств Республики Татарстан в иностранных государствах, международных организациях, субъектах Российской Федерации;
  • — содействие развитию международных, внешнеэкономических и межрегиональных связей Республики Татарстан, сотрудничества с народами других стран, соотечественниками, проживающими за рубежом.
Руководитель — Хабибуллин Эдуард Ильтезярович

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420014, г. Казань, Кремль, 5
  • Телефон: (843) 567-86-23
  • Email: dfa@tatar.ru
  • Сайт: http://president.tatarstan.ru/apparat/dfa

Дата последнего обновления: 12.05.2018

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