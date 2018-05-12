Департамент внешних связей Президента РТ
Общая информация
Департамент внешних связей Президента Республики Татарстан образован с целью обеспечения деятельности Президента Республики Татарстан при осуществлении международных, внешнеэкономических и межрегиональных связей Республики Татарстан.
Основными задачи:
- — обеспечение деятельности Президента Республики Татарстан при осуществлении международных, внешнеэкономических и межрегиональных связей Республики Татарстан;
- — координация деятельности органов исполнительной власти Республики Татарстан и подведомственных им организаций при осуществлении международных, внешнеэкономических и межрегиональных связей;
- — осуществление координации деятельности представительств Республики Татарстан в иностранных государствах, международных организациях, субъектах Российской Федерации;
- — содействие развитию международных, внешнеэкономических и межрегиональных связей Республики Татарстан, сотрудничества с народами других стран, соотечественниками, проживающими за рубежом.
Руководитель — Хабибуллин Эдуард Ильтезярович
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420014, г. Казань, Кремль, 5
- Телефон: (843) 567-86-23
- Email: dfa@tatar.ru
- Сайт: http://president.tatarstan.ru/apparat/dfa
Дата последнего обновления: 12.05.2018