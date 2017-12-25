ООО НПП Тасма
Общая информация
Предприятие входит в структуру группы компаний «Тасма». Основано ООО «НПП «Тасма» в 1993 году, отвечает за развитие научно-производственного потенциала всей группы компаний… После остановки производства на украинском ОАО «АК „Свема"», ГК «Тасма» является единственным производителем в Российской Федерации и странах СНГ, располагающим собственной технологической и производственной базой, обеспечивающей полный законченный цикл разработки и изготовления широкого ассортимента диагностических и регистрационных фотоплёнок.
Руководитель — Самков Евгений Леонидович
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: ул. Восстания, 100
- Телефон: (843) 557-50-54
- Email: priemnaya@tasma.ru
- Сайт: www.tasma.ru
Дата последнего обновления: 25.12.2017