АО КБ Локо-Банк

Общая информация

Банк был основан в 1994 году. В состав акционеров с 2006 года входит международная инвестиционная компания East Capital.

На текущий момент основными бенефициарами банка являются Владимир Давыдик и Станислав Богуславский (по 19,99%), Михаил Рабинович (13,30%), Андрей Северилов (8,77%), Татьяна Ельскене (6,62%), Яна Богуславская (4,3%), Николай Апаев (4,1%), Юлия Заморова (2,94%). В качестве портфельного инвестора выступает инвестфонд East Capital (10%). Еще 9,99% акций находятся на балансе банка.

Дата последнего обновления: