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АО КБ Локо-Банк

Финансы, Банки

Общая информация

Банк был основан в 1994 году. В состав акционеров с 2006 года входит международная инвестиционная компания East Capital.

На текущий момент основными бенефициарами банка являются Владимир Давыдик и Станислав Богуславский (по 19,99%), Михаил Рабинович (13,30%), Андрей Северилов (8,77%), Татьяна Ельскене (6,62%), Яна Богуславская (4,3%), Николай Апаев (4,1%), Юлия Заморова (2,94%). В качестве портфельного инвестора выступает инвестфонд East Capital (10%). Еще 9,99% акций находятся на балансе банка.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: Г.Тукая,58
  • Телефон: (843) 231-82-50
  • Сайт: info@kzn.lockobank.ru

Дата последнего обновления: 16.04.2018

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