ООО Атлант
Промышленность, Химическая и нефтехимическая промышленность
Общая информация
ООО «Атлант» — одно из ведущих производителей красок и строительных смесей в Татарстане. Компания основана в 1998 году. Завод характеризуется высокой производительностью: сухие смеси — 2400 тон в год, лакокрасочные материалы — 1500 тон в год.
Руководитель — Поляков Игорь Сергеевич
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: ул.Гвардейская, 55,
- Телефон: (843) 295-60-60
- Email: atlant-kzn@mail.ru
- Сайт: www.atlant-kzn.ru
Дата последнего обновления: 07.03.2018