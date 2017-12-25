ЗАО Нурлатский элеватор
Промышленность, Пищевая промышленность
Общая информация
Предприятие было основано в 1928 году, входит в состав агрохолдинга «Агроинвест». В настоящее время единовременно можно хранить до 95 600 тонн зерна. «Нурлатский элеватор» включен в список предприятий-хранителей, отобранных для хранения зерна государственного интервенционного фонда.
Руководитель — Гайфуллин Мансур Мингадеевич
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Нурлат
- Адрес: Нурласткий район, г. Нурлат, ул. Гиматдинова, 50
- Телефон: (84345) 2-00-28
- Email: zaone1@yandex.ru
- Сайт: www.ykagroinvest.ru
Дата последнего обновления: 25.12.2017