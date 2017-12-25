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ЗАО Нурлатский элеватор

Промышленность, Пищевая промышленность

Общая информация

Предприятие было основано в 1928 году, входит в состав агрохолдинга «Агроинвест». В настоящее время единовременно можно хранить до 95 600 тонн зерна. «Нурлатский элеватор» включен в список предприятий-хранителей, отобранных для хранения зерна государственного интервенционного фонда.

Руководитель — Гайфуллин Мансур Мингадеевич

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Нурлат
  • Адрес: Нурласткий район, г. Нурлат, ул. Гиматдинова, 50
  • Телефон: (84345) 2-00-28
  • Email: zaone1@yandex.ru
  • Сайт: www.ykagroinvest.ru

Дата последнего обновления: 25.12.2017

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