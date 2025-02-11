АБНО Автономная благотворительная некоммерческая организация «Новый век»
Общая информация
Руководитель — Таишева Лилия Ахатовна
АБНО «Новый век» — это организация, объединяющая возможности, преимущества и компетенции различных секторов общества для решения социально-значимых проблем в Республике Татарстан.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420061, РТ, г. Казань, ул. Сеченова, 5
- Телефон: (843) 238-47-35
- Email: office@nckzn.ru
- Сайт: https://novyy-vek.nkort.ru/
Дата последнего обновления: 11.02.2025