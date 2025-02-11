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АБНО Автономная благотворительная некоммерческая организация «Новый век»

Общественные организации

Общая информация

Руководитель — Таишева Лилия Ахатовна

АБНО «Новый век» — это организация, объединяющая возможности, преимущества и компетенции различных секторов общества для решения социально-значимых проблем в Республике Татарстан.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420061, РТ, г. Казань, ул. Сеченова, 5
  • Телефон: (843) 238-47-35
  • Email: office@nckzn.ru
  • Сайт: https://novyy-vek.nkort.ru/

Дата последнего обновления: 11.02.2025


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