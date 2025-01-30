МУП Казанское пассажирское автотранспортное предприятие №2
Логистика и транспорт, Городской транспорт, Грузоперевозки
Общая информация
Генеральный директор — Мухаметшин Альберт Ахатович
МУП «ПАТП №2» было создано 26 мая 1976 года.
МУП «ПАТП №2» занимается пассажирскими автобусными перевозками в Казани.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420087, г. Казань, ул. Крылова 3
- Телефон: (843) 275-30-20
- Email: kpatp-2@yandex.ru
- Сайт: https://kazan-patp2.ru/
Дата последнего обновления: 30.01.2025