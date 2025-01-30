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МУП Казанское пассажирское автотранспортное предприятие №2

Логистика и транспорт, Городской транспорт, Грузоперевозки

Общая информация

Генеральный директор Мухаметшин Альберт Ахатович

МУП «ПАТП №2» было создано 26 мая 1976 года.

МУП «ПАТП №2» занимается пассажирскими автобусными перевозками в Казани.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420087, г. Казань, ул. Крылова 3
  • Телефон: (843) 275-30-20
  • Email: kpatp-2@yandex.ru
  • Сайт: https://kazan-patp2.ru/

Дата последнего обновления: 30.01.2025


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