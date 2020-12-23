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Центр поддержки экспорта Республики Татарстан

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Общая информация

Центр поддержки экспорта создан в июле 2012 года в целях поддержки экспортеров из числа предприятий малого и среднего бизнеса Республики Татарстан. Центр является структурным подразделением Некоммерческой микрокредитной компании «Фонд поддержки предпринимательства Республики Татарстан», а также подведомственной организацией Министерства экономики Республики Татарстан.

Руководитель — Хайрутдинов Марат Иршатович.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420107, ул. Петербургская, 28
  • Телефон: (843) 222-90-60
  • Email: tatexport@yandex.ru

Дата последнего обновления: 23.12.2020

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