Центр поддержки экспорта Республики Татарстан
Общая информация
Центр поддержки экспорта создан в июле 2012 года в целях поддержки экспортеров из числа предприятий малого и среднего бизнеса Республики Татарстан. Центр является структурным подразделением Некоммерческой микрокредитной компании «Фонд поддержки предпринимательства Республики Татарстан», а также подведомственной организацией Министерства экономики Республики Татарстан.
Руководитель — Хайрутдинов Марат Иршатович.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420107, ул. Петербургская, 28
- Телефон: (843) 222-90-60
- Email: tatexport@yandex.ru
Дата последнего обновления: 23.12.2020