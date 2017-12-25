ООО Агрофирма Южная

Общая информация

Компания была создана в 2010 году. Входит в состав группы компаний АгроИнвест, осуществляющей производственную деятельность на территории Нурлатского и Аксубаевского районов Республики Татарстан. Площадь сельхозугодий в настоящий момент составляет 20 324 га.В январе 2012 года введен в действие молочный комплекс на 1800 голов дойного стада и 1299 голов телят в ООО Агрофирма «Южная» в селе Бурметьево Нурлатского района.

Руководитель — Гарифуллин Адхам Анварович





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