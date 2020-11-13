АНО Центр Культурных Проектов «Мастерская Братьев Васильевых»
Общая информация
АНО Центр Культурных Проектов «Мастерская Братьев Васильевых» занимается проведением в Казани и других городах Татарстана творческих мастер-классов.
Организация работает с 2012 года.
Руководитель — Васильев Максим Михайлович.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420097, ул Зинина, 1
- Телефон: (843) 225-44-66
- Email: vasilev.brothers@gmail.com
- Сайт: https://artmk.ru/
Дата последнего обновления: 13.11.2020