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АНО Центр Культурных Проектов «Мастерская Братьев Васильевых»

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Общая информация

АНО Центр Культурных Проектов «Мастерская Братьев Васильевых» занимается проведением в Казани и других городах Татарстана творческих мастер-классов.

Организация работает с 2012 года.

Руководитель — Васильев Максим Михайлович.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420097, ул Зинина, 1
  • Телефон: (843) 225-44-66
  • Email: vasilev.brothers@gmail.com
  • Сайт: https://artmk.ru/

Дата последнего обновления: 13.11.2020

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