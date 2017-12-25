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ООО Аксу Агро

Промышленность, Пищевая промышленность

Общая информация

Компания была создана в 2008 году, и входит в состав группы компаний АгроИнвест, осуществляющей производственную деятельность на территории Нурлатского и Аксубаевского районов Республики Татарстан. Площадь сельхозугодий компании ООО «Аксу Агро» в настоящий момент составляет 22 810 га.

Генеральный директор — Шайхуллин Султан Салимович

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Аксубаево
  • Адрес: Аксубаевский район, село Старое Ибрайкино, Центральная улица, 49а
  • Телефон: 8(84344)46330
  • Email: aksuagro@mail.ru
  • Сайт: www.ykagroinvest.ru

Дата последнего обновления: 25.12.2017

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