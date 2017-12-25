ООО Аксу Агро
Промышленность, Пищевая промышленность
Общая информация
Компания была создана в 2008 году, и входит в состав группы компаний АгроИнвест, осуществляющей производственную деятельность на территории Нурлатского и Аксубаевского районов Республики Татарстан. Площадь сельхозугодий компании ООО «Аксу Агро» в настоящий момент составляет 22 810 га.
Генеральный директор — Шайхуллин Султан Салимович
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Аксубаево
- Адрес: Аксубаевский район, село Старое Ибрайкино, Центральная улица, 49а
- Телефон: 8(84344)46330
- Email: aksuagro@mail.ru
- Сайт: www.ykagroinvest.ru
Дата последнего обновления: 25.12.2017