ООО Агрызский мясокомбинат

Общая информация

ООО «Агрызский МК» было основано в 2011 году, когда ООО «ВИМ», занимающееся покупкой скота у сельхозпроизводителей и его продажей мясоперерабатывающим предприятиям, выкупило в 2007 году в Агрызе мясокомбинат.Основными потребителями компании являются государственные и муниципальные предприятия РФ, и крупнейшие мясокомбинаты.

Руководитель — Батанов Михаил Дмитриевич

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