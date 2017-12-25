ООО Агрызский мясокомбинат
Промышленность, Пищевая промышленность
Общая информация
ООО «Агрызский МК» было основано в 2011 году, когда ООО «ВИМ», занимающееся покупкой скота у сельхозпроизводителей и его продажей мясоперерабатывающим предприятиям, выкупило в 2007 году в Агрызе мясокомбинат.Основными потребителями компании являются государственные и муниципальные предприятия РФ, и крупнейшие мясокомбинаты.
Руководитель — Батанов Михаил Дмитриевич
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Агрыз
- Адрес: ул. Карла Маркса, д. 101
- Телефон: (85551)25410
- Email: info@agrizmk.ru
- Сайт: www.agrizmk.ru
Дата последнего обновления: 25.12.2017