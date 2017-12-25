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ООО Агрызский мясокомбинат

Промышленность, Пищевая промышленность

Общая информация

ООО «Агрызский МК» было основано в 2011 году, когда ООО «ВИМ», занимающееся покупкой скота у сельхозпроизводителей и его продажей мясоперерабатывающим предприятиям, выкупило в 2007 году в Агрызе мясокомбинат.Основными потребителями компании являются государственные и муниципальные предприятия РФ, и крупнейшие мясокомбинаты.

Руководитель — Батанов Михаил Дмитриевич

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Агрыз
  • Адрес: ул. Карла Маркса, д. 101
  • Телефон: (85551)25410
  • Email: info@agrizmk.ru
  • Сайт: www.agrizmk.ru

Дата последнего обновления: 25.12.2017

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