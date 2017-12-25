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ОАО Азнакай киемнэре

Промышленность, Легкая промышленность

Общая информация

Компания была организована на базе Казанской швейной фабрики №5 в 1972 году. С 1999 года «Азнакай киемнэре» становится акционерным обществом.

ОАО «Азнакай киемнэре» занимается созданием спецодежды, которая соответствует ГОСТу и сертифицируется. Так же на фабрике производятся чехлы на автомобили и автобусы, выполняются заказы, принимаемые от населения.

Генеральный директор — Базгетдинов Рустем Фаридович

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Азнакаево
  • Адрес: Г. Азнакаево, ул. Г.Хасаншиной, 16
  • Телефон: (85592) 7-74-84
  • Email: fabrika22@mail.ru
  • Сайт: specfabrika.all.biz

Дата последнего обновления: 25.12.2017

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