ООО ЛабМед
Медицина, Частные клиники
Общая информация
«ЛабМед» является одной из первых платных клиник Казани. «ЛабМед» — это многофункциональный центр, предоставляющий различные медицинские услуги.
- Прием ведут высококвалифицированные специалисты (профессора, доценты, врачи высшей категории), представляющие более 20 направлений медицины.
- Медицинская диагностика и лечение проводится с использованием современного медицинского оборудования и новейших технологий.
- Благодаря наличию собственной лаборатории доступны все виды анализов.
- Осуществляется забор анализов на дому.
- Гарантируется полная анонимность.
- Возможна выдача документов государственного образца (больничные листы).
- Индивидуальный подход, внимательное отношение персонала.
- Центр платной медицины работает и в выходные, и в праздничные дни.
Директор — Ирошников Иван Александрович
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420097, Татарстан респ, г. Казань, ул. Зинина, д. 15
- Телефон: (843) 236-10-10
- Email: labmed1@rambler.ru
- Сайт: www.lab-med.ru
Дата последнего обновления: 06.11.2018