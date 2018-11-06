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ООО ЛабМед

Медицина, Частные клиники

Общая информация

«ЛабМед» является одной из первых платных клиник Казани. «ЛабМед» — это многофункциональный центр, предоставляющий различные медицинские услуги.

  • Прием ведут высококвалифицированные специалисты (профессора, доценты, врачи высшей категории), представляющие более 20 направлений медицины.
  • Медицинская диагностика и лечение проводится с использованием современного медицинского оборудования и новейших технологий.
  • Благодаря наличию собственной лаборатории доступны все виды анализов.
  • Осуществляется забор анализов на дому.
  • Гарантируется полная анонимность.
  • Возможна выдача документов государственного образца (больничные листы).
  • Индивидуальный подход, внимательное отношение персонала.
  • Центр платной медицины работает и в выходные, и в праздничные дни.

Директор — Ирошников Иван Александрович

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420097, Татарстан респ, г. Казань, ул. Зинина, д. 15
  • Телефон: (843) 236-10-10
  • Email: labmed1@rambler.ru
  • Сайт: www.lab-med.ru

Дата последнего обновления: 06.11.2018

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