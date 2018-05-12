АО Инвестиционный Кооперативный Банк

Общая информация

Банк образован в 1992 году на базе Вахитовского отделения Госбанка СССР под наименованием «ТатИнвестБанк». Учредителями выступили ТПТО «Спартак», предприятие «Казаньнефтепродукт», СКП «Казанский», объединение «Татарстанкурорт» и другие организации. Через год банк был акционирован.

До февраля 2008 года мажоритарный пакет акций (92%) контролировал владелец группы авиационных компаний «Тулпар» Азат Хаким, который продал непрофильный банковский актив болгарскому инвестиционному холдингу «Химимпорт». В мае 2012 года за счет дополнительной эмиссии уставный капитал банка был удвоен, а основным акционером стало болгарское АО «Центральный кооперативный банк». В начале 2014 года наименование кредитной организации сменилось на ЗАО «Инвестиционный Кооперативный Банк» (ЗАО «ИК Банк»). В мае 2015 года организационно-правовая форма была изменена на АО.

Дата последнего обновления: