ООО УК Татспецтранспорт
Общая информация
Управляющая Компания «Татспецтранспорт» создана в 2007 году. Компания оказывает услуги специализированной техникой, а также грузоперевозки как крупногабаритных и тяжеловесных грузов, так и нефтепродуктов.
Руководитель — /persons/2211-syraev-ruslan-suleymanovich.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Альметьевск
- Адрес: 423450, ул. Маяковского, 127
- Телефон: (8553) 37-73-11
- Email: info@tatspectransport.ru
- Сайт: www.tatspectransport.ru
Дата последнего обновления: 28.09.2020