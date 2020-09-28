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ООО УК Татспецтранспорт

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Общая информация

Управляющая Компания «Татспецтранспорт» создана в 2007 году. Компания оказывает услуги специализированной техникой, а также грузоперевозки как крупногабаритных и тяжеловесных грузов, так и нефтепродуктов.

Руководитель — /persons/2211-syraev-ruslan-suleymanovich.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Альметьевск
  • Адрес: 423450, ул. Маяковского, 127
  • Телефон: (8553) 37-73-11
  • Email: info@tatspectransport.ru
  • Сайт: www.tatspectransport.ru

Дата последнего обновления: 28.09.2020


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