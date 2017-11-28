ООО УК РЖУ Советского района

Общая информация

ООО «УК «РЖУ Советского района» была создана в 2005 году.

Управляющая компания занимается созданием и обеспечением максимальных комфортных условий проживания населения в многоквартирных жилых домах и прилегающей территории за счет эффективного использования денежных средств оплачиваемых населением за жилищно-коммунальные услуги, обеспечением сохранности жилищного фонда и объектов коммунального назначения, бесперебойной и качественной работы инженерного оборудования, своевременного выполнения текущего ремонта и капитального ремонта жилищного фонда в соответствии с правилами и нормами эксплуатации жилищного фонда.УК занимается управлением 97 многоквартирных жилых домов.

Руководитель — Поливин Александр Васильевич

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