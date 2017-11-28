МУП Единый расчетный центр г. Казани
Общая информация
Единый расчетный центр был создан с целью максимально полного соблюдения законодательства в порядке проведения расчетов между управляющими организациями, поставщиками услуг и собственниками помещений, за коммунальные и иные услуги. В Казани действует 31 отделение ЕРЦ по работе с жителями по вопросам начисления платы за жилое помещение и коммунальные услуги, регистрации учета граждан по месту жительства или месту пребывания.
Учредители Единого расчетного центра г. Казани: ОАО «Казэнерго», МУП «Водоканал», МУП Казанский энергосервисный центр.
Основные направления деятельности :
— организация начисления платежей от населения за оказанные жилищно-коммунальные услуги;
— обеспечение ежемесячной печати и доставки платежных документов населению для оплаты ЖКУ;
— обработка информации о поступивших платежах от населения за ЖКУ и прочие услуги, на основании которой производится расщепление и формирование отчетных форм для поставщиков услуг;
— на основании поступивших из банков реестров об оплате населением ЖКУ производится расщепление поступивших денежных средств с последующей передачей информации в управляющие компании;
— перечисление денежных средств поставщикам услуг и энергоресурсов;
— подготовка документов на регистрационный учет граждан;
— прием граждан в территориальных отделениях.
Руководитель — Анисимов Дмитрий Владимирович
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420066, г. Казань, ул.Московская, д. 24/26
- Телефон: (843) 205-35-67
- Email: erckzn@mail.ru
- Сайт: www.erckzn.ru
Дата последнего обновления: 28.11.2017