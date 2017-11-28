МУП Единый расчетный центр г. Казани

Общая информация

Единый расчетный центр был создан с целью максимально полного соблюдения законодательства в порядке проведения расчетов между управляющими организациями, поставщиками услуг и собственниками помещений, за коммунальные и иные услуги. В Казани действует 31 отделение ЕРЦ по работе с жителями по вопросам начисления платы за жилое помещение и коммунальные услуги, регистрации учета граждан по месту жительства или месту пребывания.

Учредители Единого расчетного центра г. Казани: ОАО «Казэнерго», МУП «Водоканал», МУП Казанский энергосервисный центр.



Основные направления деятельности :



— организация начисления платежей от населения за оказанные жилищно-коммунальные услуги;

— обеспечение ежемесячной печати и доставки платежных документов населению для оплаты ЖКУ;

— обработка информации о поступивших платежах от населения за ЖКУ и прочие услуги, на основании которой производится расщепление и формирование отчетных форм для поставщиков услуг;

— на основании поступивших из банков реестров об оплате населением ЖКУ производится расщепление поступивших денежных средств с последующей передачей информации в управляющие компании;

— перечисление денежных средств поставщикам услуг и энергоресурсов;

— подготовка документов на регистрационный учет граждан;

— прием граждан в территориальных отделениях.

Руководитель — Анисимов Дмитрий Владимирович

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