ООО ВодоканалСервис Арск
Общая информация
ООО «Водоканал-Сервис» создано в 2007 году. Основными видами деятельности предприятия является сбор, очистка и распределение воды, удаление и обработка сточных вод, который обеспечивает водой город Арск и станцию Арск, общей численностью 17600 человек.
Руководитель — Миндубаев Талгат Джавдатович
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Арск
- Адрес: 422000, РТ, г.Арск, ул.Почтовая, 9
- Телефон: 8 (84366) 3-10-34
- Сайт: www.arskvodokanal.ru
Дата последнего обновления: 28.11.2017