Союз театральных деятелей РТ - Дом актера им. М.Салимжанова
Общая информация
Союз театральных деятелей РТ является региональным отделением Союза театральных деятелей РФ, общероссийской общественной организации, объединяющей представителей представителей театральных профессий.
Союз объединяет более 25 тысяч театральных деятелей России, региональная сеть состоит из 75 организаций. СТД Республики Татарстан существует с 1938 года, и объединяет все 15 театров Республики.
Членами Союза является более 500 театральных деятелей республики – актеры, режиссеры, менеджеры театров, музыканты, театральные педагоги, критики, журналисты.
Руководитель - Бикчантаев Фарид Рафкатович
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420012, г. Казань, ул. Щапова, 37
- Телефон: (843) 299-43-48
- Email: std.tatar@yandex.ru
- Сайт: http://stdtatar.ru
Дата последнего обновления: 08.10.2017