Союз предпринимателей текстильной и легкой промышленности РТ
Общая информация
Союз предпринимателей текстильной и легкой промышленности Республики Татарстан (СПТЛ РТ) создан для консолидации усилий и роста влияния предпринимателей и специалистов предприятий по созданию благоприятных условий для ведения бизнеса, в поддержке их деловой активности, содействие созданию и укреплению климата взаимного доверия и надежности делового партнерства.
Руководитель - Зарипов Ильдар Искандерович
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420108, РТ, г. Казань, ул. М.Гафури, 46, офис 303
- Телефон: (843) 278-30-64
- Email: sptl.rt@mail.ru
- Сайт: www.sptl.tatarstan.ru
Дата последнего обновления: 08.10.2017