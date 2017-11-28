РООР Союз коммнуальных предприятий РТ
Общая информация
Региональное отраслевое объединение работодателей «Союз коммнуальных предприятий РТ» было создано в 2005 году. Объединение работодателей объединяет на добровольной основе российских работодателей, осуществляющих свою деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
Главными целями Объединения работодателей являются координация действий своих членов в сфере социально-трудовых отношений и связанных с ними экономических отношений, представление их законных интересов и защита прав во взаимоотношениях с профессиональными союзами и их объединениями, органами государственной власти и органами местного самоуправления, а также взаимодействие с другими объединениями работодателей.
Руководитель — Хайруллин Абрек Хафизович
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420111, г. Казань, ул. Кави Наджми, д. 5
- Телефон: (843) 292-14-24
- Email: skp16@mail.ru
- Сайт: http://skp.tatarstan.ru
Дата последнего обновления: 28.11.2017