Шихобалов Валентин Викторович
Общая информация
Родился 12 июня 1988 г
Образование:
2009 год – бакалавр экономики Казанского государственного финансово-экономического института;
2012 год – магистр экономики Института экономики и финансов Казанского (Приволжского) Федерального университета.
с 2013 года — аспирант Института Экономики, Управления и Права.
Трудовая деятельность:
2007–2010 гг. — директор Студенческого клуба Казанского государственного финансово-экономического института;
2008– 2010 гг. — специалист по работе с молодежью КМЦ им. А.Гайдара;
2010– 2012 гг… — заместитель руководителя Региональной молодежной общественной организации «Лига студентов Республики Татарстан»;
С 2013 года — Главный специалист отдела Эстафеты огня АНО Исполнительная дирекция «Казань 2013».
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: г. Казань, ул. Тукая, 58, офис 202
- Телефон: (843) 231-81-61
- Email: akmolrt@gmail.com
- Сайт: www.atmrt.ru
Дата последнего обновления: 09.05.2018