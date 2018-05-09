Список персон

Шихобалов Валентин Викторович

Гос. ведомства, Муниципальная власть

Общая информация

Родился 12 июня 1988 г

Образование:

2009 год – бакалавр экономики Казанского государственного финансово-экономического института;
2012 год – магистр экономики Института экономики и финансов Казанского (Приволжского) Федерального университета.
с 2013 года — аспирант Института Экономики, Управления и Права.

Трудовая деятельность:

2007–2010 гг. — директор Студенческого клуба Казанского государственного финансово-экономического института;
2008– 2010 гг. — специалист по работе с молодежью КМЦ им. А.Гайдара;
2010– 2012 гг… — заместитель руководителя Региональной молодежной общественной организации «Лига студентов Республики Татарстан»;
С 2013 года — Главный специалист отдела Эстафеты огня АНО Исполнительная дирекция «Казань 2013».

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: г. Казань, ул. Тукая, 58, офис 202
  • Телефон: (843) 231-81-61
  • Email: akmolrt@gmail.com
  • Сайт: www.atmrt.ru

Дата последнего обновления: 09.05.2018

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