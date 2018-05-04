Список персон

Садыков Айрат Халитович

Гос. ведомства, Органы федеральной власти

Общая информация

Родился в г.Чистополь.

Образование:

2007 год — Казанский государственный технологический университет — инженер, (специальность «Вакуумная и компрессорная техника физических установок»)

2008 год — Казанский государственный технологический университет — менеджер, (специальность «Государственное и муниципальное управление» )

2013 год — Казанский национальный исследовательский технологический университет ( специальность магистр госуправления с отличием )

Трудовая деятельность:

2008-2011 гг. — Директор Некоммерческого партнерства " Региональный институт внедрения информационных технологий";
с 2011года — Директор ГБУ «Дирекция „АИУС-РТ“;
с 2015 года — Директор Филиала ФБУ „Росавтотранс“ по Республике Татарстан в Приволжском Федеральном округе.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420061, г. Казань, ул. Николая Ершова, 31а
  • Телефон: (843) 291-9175
  • Email: rt@rosavtotransport.ru
  • Сайт: www.rosavtotransport.ru

Дата последнего обновления: 04.05.2018

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