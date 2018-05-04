Садыков Айрат Халитович
Общая информация
Родился в г.Чистополь.
Образование:
2007 год — Казанский государственный технологический университет — инженер, (специальность «Вакуумная и компрессорная техника физических установок»)
2008 год — Казанский государственный технологический университет — менеджер, (специальность «Государственное и муниципальное управление» )
2013 год — Казанский национальный исследовательский технологический университет ( специальность магистр госуправления с отличием )
Трудовая деятельность:
2008-2011 гг. — Директор Некоммерческого партнерства " Региональный институт внедрения информационных технологий";
с 2011года — Директор ГБУ «Дирекция „АИУС-РТ“;
с 2015 года — Директор Филиала ФБУ „Росавтотранс“ по Республике Татарстан в Приволжском Федеральном округе.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420061, г. Казань, ул. Николая Ершова, 31а
- Телефон: (843) 291-9175
- Email: rt@rosavtotransport.ru
- Сайт: www.rosavtotransport.ru
Дата последнего обновления: 04.05.2018