Суфияров Ильдар Ильфатович
Общая информация
Образование:
2015 г. — ФГБОУ ВПО «Казанский государственный энергетический университет», бакалавр по направлению подготовки «Теплоэнергетика и теплотехника», профиль «Тепловые электрические станции»
2017 г. — ФГБОУ ВО «Казанский государственный энергетический университет», бакалавр по направлению подготовки «Экономика», профиль «Экономика предприятий и организаций»
2017 — ФГБОУ ВО «Казанский государственный энергетический университет», магистр по направлению подготовки «Теплоэнергетика и теплотехника», профиль «Технология и производство электрической и тепловой энергии»
2017 г. — ГБУ «Центр перспективных экономических исследований Академии наук Республики Татарстан», аспирант по специальности «Экономика и управление народным хозяйством»
Общественная деятельность:
26.06.2012 по 08.07.2013 – И.о. руководителя, руководитель штаба Кировского района г. Казани ТРО ВОО «Молодая Гвардия Единой России»;
2.11.2012 по 22.04.2015 – Руководитель штаба студенческих трудовых отрядов ФГБОУ ВПО «КГЭУ»;
13.12.2013 по 16.02.2016 – Председатель Объединенного совета обучающихся ФГБОУ ВПО «КГЭУ»;
14.11.2014 по 16.12.2015 – Ответственный секретарь Общественной молодежной палаты при Государственном Совете Республики Татарстан;
13.09.2017 – Член экспертного совета при Комитете Государственного Совета Республики Татарстан по экономике, инвестициям и предпринимательству;
05.02.2018 – Председатель Комиссии Молодежного парламента при Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации по молодежной политике, демографии и поддержке молодых семей;
Трудовая деятельность:
16.12.2015 – Председатель Общественной молодежной палаты при Государственном Совете Республики Татарстан;
02.04.2018 – Ассистент кафедры «Экономика и организация производства» ФГБОУ ВО «Казанский государственный энергетический университет» .
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420060, г. Казань, пл. Свободы, 1
- Телефон: (843) 267-64-63
- Email: ildar.sufiyarov@tatar.ru
- Сайт: http://gossov.tatarstan.ru/organizations/
Дата последнего обновления: 12.05.2018