Суфияров Ильдар Ильфатович

Общая информация

Образование:

2015 г. — ФГБОУ ВПО «Казанский государственный энергетический университет», бакалавр по направлению подготовки «Теплоэнергетика и теплотехника», профиль «Тепловые электрические станции»

2017 г. — ФГБОУ ВО «Казанский государственный энергетический университет», бакалавр по направлению подготовки «Экономика», профиль «Экономика предприятий и организаций»

2017 — ФГБОУ ВО «Казанский государственный энергетический университет», магистр по направлению подготовки «Теплоэнергетика и теплотехника», профиль «Технология и производство электрической и тепловой энергии»

2017 г. — ГБУ «Центр перспективных экономических исследований Академии наук Республики Татарстан», аспирант по специальности «Экономика и управление народным хозяйством»

Общественная деятельность:

26.06.2012 по 08.07.2013 – И.о. руководителя, руководитель штаба Кировского района г. Казани ТРО ВОО «Молодая Гвардия Единой России»;

2.11.2012 по 22.04.2015 – Руководитель штаба студенческих трудовых отрядов ФГБОУ ВПО «КГЭУ»;

13.12.2013 по 16.02.2016 – Председатель Объединенного совета обучающихся ФГБОУ ВПО «КГЭУ»;

14.11.2014 по 16.12.2015 – Ответственный секретарь Общественной молодежной палаты при Государственном Совете Республики Татарстан;

13.09.2017 – Член экспертного совета при Комитете Государственного Совета Республики Татарстан по экономике, инвестициям и предпринимательству;

05.02.2018 – Председатель Комиссии Молодежного парламента при Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации по молодежной политике, демографии и поддержке молодых семей;

Трудовая деятельность:

16.12.2015 – Председатель Общественной молодежной палаты при Государственном Совете Республики Татарстан;

02.04.2018 – Ассистент кафедры «Экономика и организация производства» ФГБОУ ВО «Казанский государственный энергетический университет» .

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