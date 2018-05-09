Кузовков Вадим Викторович
Общая информация
Родился 16 июля 1983 года в г. Казань.
Образование:
2005 год- Казанский государственный университет им. В.И.Ульянова-Ленина (специальность «Юриспруденция»)
Трудовая деятельность:
2000 — 2005 гг. — трудовая деятельность в сфере юриспруденции в организациях РТ.
2005 — 2008 гг. — специалист первого разряда юридического отдела, главный специалист-эксперт юридического отдела, заместитель начальника юридического отдела, начальник юридического отдела Межрайонной инспекции ФНС по крупнейшим налогоплательщикам по РТ.
С 2008 г. — доцент кафедры налогов и права Института экономики и финансов Казанского (Приволжского) федерального университета.
С ноября 2012 г. — руководитель Управления Федеральной службы по аккредитации по Приволжскому федеральному округу.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420124, г. Казань, ул. Меридианная, 1
- Телефон: (843) 510-90-90
- Email: pfo_info@fsa.gov.ru
- Сайт: www.ufsa.tatarstan.ru
Дата последнего обновления: 09.05.2018