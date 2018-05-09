Список персон

Кузовков Вадим Викторович

Гос. ведомства, Органы федеральной власти

Общая информация

Родился 16 июля 1983 года в г. Казань.

Образование:

2005 год- Казанский государственный университет им. В.И.Ульянова-Ленина (специальность «Юриспруденция»)

Трудовая деятельность:

2000 — 2005 гг. — трудовая деятельность в сфере юриспруденции в организациях РТ.

2005 — 2008 гг. — специалист первого разряда юридического отдела, главный специалист-эксперт юридического отдела, заместитель начальника юридического отдела, начальник юридического отдела Межрайонной инспекции ФНС по крупнейшим налогоплательщикам по РТ.

С 2008 г. — доцент кафедры налогов и права Института экономики и финансов Казанского (Приволжского) федерального университета.

С ноября 2012 г. — руководитель Управления Федеральной службы по аккредитации по Приволжскому федеральному округу.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420124, г. Казань, ул. Меридианная, 1
  • Телефон: (843) 510-90-90
  • Email: pfo_info@fsa.gov.ru
  • Сайт: www.ufsa.tatarstan.ru

Дата последнего обновления: 09.05.2018

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