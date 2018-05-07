Зиатдинов Радик Рагипович
Общая информация
Родился 11 декабря 1966 года в с. Апастово Апастовского района ТАССР.
Образование:
Казанский сельскохозяйственный институт имени М.Горького (специальность«инженер-механик»)
Трудовая деятельность:
В 1985 — 1987 гг. — служба в рядах Советской Армии.
В 1989 — 1996 гг. — лаборант в Тетюшском совхоз-техникуме РТ.
В 1996 — 2012 гг. — начальник отдела Гостехнадзора РТ по городу Тетюши и Тетюшскому муниципальному району.
С мая по ноябрь 2012 г. — начальник отдела Гостехнадзора РТ по г. Казань
С ноября 2012 года — начальник управления Гостехнадзора Республики Татарстан.
Контакты
Дата последнего обновления: 07.05.2018