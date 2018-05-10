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Юртаев Дмитрий Александрович

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Юртаев Дмитрий Александрович

Общая информация

Генеральный директор ООО «Современные Интернет Технологии»

Образование:

Окончил Казанский государственный университет по специальности «экономист» (1998 г.), аспирантуру (2001 г.).

Трудовая деятельность:

1996 — 1999 гг. — директор ООО «Кинэш».
1999 — 2000 гг. — сотрудник администрации Советского района г. Казани.
2000 — 2002 гг. — коммерческий директор ООО «Персона Грата».

С 2002 г. — генеральный директор ООО «Современные Интернет Технологии».

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420107, г. Казань, ул. Петербургская, 52
  • Email: +7(843) 567-10-80

Дата последнего обновления: 10.05.2018

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