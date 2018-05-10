Юртаев Дмитрий Александрович
Общая информация
Генеральный директор ООО «Современные Интернет Технологии»
Образование:
Окончил Казанский государственный университет по специальности «экономист» (1998 г.), аспирантуру (2001 г.).
Трудовая деятельность:
1996 — 1999 гг. — директор ООО «Кинэш».
1999 — 2000 гг. — сотрудник администрации Советского района г. Казани.
2000 — 2002 гг. — коммерческий директор ООО «Персона Грата».
С 2002 г. — генеральный директор ООО «Современные Интернет Технологии».
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420107, г. Казань, ул. Петербургская, 52
- Email: +7(843) 567-10-80
Дата последнего обновления: 10.05.2018