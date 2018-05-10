Латышев Александр Николаевич

Общая информация

Главный редактор газеты «Республика Татарстан»

Образование:

Окончил факультет журналистики Казанского государственного университета им. В.И. Ульянова-Ленина (1980 г.), Академию общественных наук и трехгодичную очную аспирантуру Российской академии управления при Президенте РФ (1991 г.).

Трудовая деятельность:

1970 — 1971 гг. — слесарь, машинист башенного крана в тресте «Татэнергострой».

1971 — 1973 гг. — служба на Тихоокеанском флоте в Хабаровске.

1973 — 1984 гг. — фотокорреспондент, корреспондент, заведующий отделом, ответственный секретарь, заместитель редактора городской газеты Нижнекамска «Ленинская правда».

1984 — 1987 гг. — заведующий отделом пропаганды и агитации Нижнекамского горкома партии.

1987 — 1988 гг. — инструктор обкома партии в Казани.

1991 — 2004 гг. — заместитель редактора газеты «Советская Татария»(«Республика Татарстан»).

С февраля 2004 г. — главный редактор газеты «Республика Татарстан».

Кандидат философских наук.

Заслуженный работник культуры Республики Татарстан и Российской Федерации.



Лауреат нескольких творческих конкурсов.

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