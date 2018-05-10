Латышев Александр Николаевич
Общая информация
Главный редактор газеты «Республика Татарстан»
Образование:
Окончил факультет журналистики Казанского государственного университета им. В.И. Ульянова-Ленина (1980 г.), Академию общественных наук и трехгодичную очную аспирантуру Российской академии управления при Президенте РФ (1991 г.).
Трудовая деятельность:
1970 — 1971 гг. — слесарь, машинист башенного крана в тресте «Татэнергострой».
1971 — 1973 гг. — служба на Тихоокеанском флоте в Хабаровске.
1973 — 1984 гг. — фотокорреспондент, корреспондент, заведующий отделом, ответственный секретарь, заместитель редактора городской газеты Нижнекамска «Ленинская правда».
1984 — 1987 гг. — заведующий отделом пропаганды и агитации Нижнекамского горкома партии.
1987 — 1988 гг. — инструктор обкома партии в Казани.
1991 — 2004 гг. — заместитель редактора газеты «Советская Татария»(«Республика Татарстан»).
С февраля 2004 г. — главный редактор газеты «Республика Татарстан».
Кандидат философских наук.
Заслуженный работник культуры Республики Татарстан и Российской Федерации.
Лауреат нескольких творческих конкурсов.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420097, г. Казань, ул. Академическая, 2
- Телефон: +7(843) 222-09-53
- Email: info@rt-online.ru
Дата последнего обновления: 10.05.2018