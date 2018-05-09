Хазиев Дамир Фаязович
Общая информация
Главный врач ГАУЗ «Мамадышская центральная районная больница»
Образование:
Окончил стоматологический факультет Казанского государственного медицинского института (1988 г.).
Трудовая деятельность:
1987 — 1988 гг. — медицинский брат травматологического отделения больницы скорой медицинской помощи г. Казани.
1988 — 1989 гг. — врач-интерн Нижнекамской горбольницы.
1989 — 1990 гг. — заведующий зубопротезным отделением ГАУЗ «Мамадышская центральная районная больница».
1990 — 1994 гг. — заместитель главного врача по поликлинической части.
1994 — 2004 гг. — исполнительный директор территориальной больничной кассы Мамадышского района.
С 2004 г. — главный врач ГАУЗ «Мамадышская центральная районная больница».
Почетный работник здравоохранения Республики Татарстан (2006 г.).
Заслуженный врач Республики Татарстан (2008 г.).
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Мамадыш
- Адрес: 422190, г. Мамадыш, ул. Ленина, 105
- Телефон: +7(85563) 31-143
- Email: Damir.Haziev@tatar.ru
Дата последнего обновления: 09.05.2018