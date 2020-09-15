Как обсуждали культурную стратегию Татарстана на две пятилетки

Сегодня в Казанской ратуше прошло заседание Совета по культуре и искусству при президенте РТ. Основная тема заседания — обсуждение проекта Стратегии развития культуры Республики Татарстан на 2020—2025 годы и на период до 2030 года. В заседании, которое провел глава республики Рустам Минниханов, приняли участие Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев, министр культуры России Ольга Любимова, замминистра культуры РФ Ольга Ярилова, представители региональных театров, специализированных вузов, другие деятели культуры и искусства.