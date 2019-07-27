Триатлонный спринт в столице Татарстана: 200 сильнейших спортсменов Европы в Казанке, на дорогах и Кремлевской набережной

Сегодня в Казани стартовал чемпионат Европы по триатлону на дистанции спринт. В соревнованиях принимают участие профессиональные спортсмены и любители из более чем 30 стран. На основном этапе чемпионата, который прошел сегодня, соревновались 200 сильнейших спортсменов. Они должны были проплыть 750 м на открытой воде, проехать на велосипеде 20 км и пробежать 5 км. Завтра на эти же дистанции выйдут любители. Ожидается участие более тысячи человек из 20 стран мира, включая 300 российских любителей триатлона.