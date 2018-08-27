В поисках панацеи: в Казани проходит фармацевтическая GMP- конференция

16:52, 27.08.2018 28
1/28
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов

Сегодня в ГТРК "Корстон" открылась III Всероссийская фармацевтическая GMP- конференция, которая должна стать первой экспертной площадкой для «обкатки» нового проекта «Стратегии развития фармацевтической промышленности Российской Федерации на период до 2030 года», подготовленного Минпромторгом РФ. На конференции побывали корреспонденты "Реального времени".

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Другие фотогалереи