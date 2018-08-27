В поисках панацеи: в Казани проходит фармацевтическая GMP- конференция

Сегодня в ГТРК "Корстон" открылась III Всероссийская фармацевтическая GMP- конференция, которая должна стать первой экспертной площадкой для «обкатки» нового проекта «Стратегии развития фармацевтической промышленности Российской Федерации на период до 2030 года», подготовленного Минпромторгом РФ. На конференции побывали корреспонденты "Реального времени".
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