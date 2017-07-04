«ТАИФ-НК» приняла участие в Сабантуе в Нижнекамске

09:56, 04.07.2017 19
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  • Артем Рябов
  • Артем Рябов
  • Артем Рябов
  • Артем Рябов
  • Артем Рябов
  • Артем Рябов
  • Артем Рябов
  • Артем Рябов
  • Артем Рябов
  • Артем Рябов
  • Артем Рябов
  • Артем Рябов
  • Артем Рябов
  • Артем Рябов
  • Артем Рябов
  • Артем Рябов
  • Артем Рябов
  • Артем Рябов
  • Артем Рябов

Сабантуй прошел на майдане спортивно-культурного комплекса «Ильинка». По традиции, участие в праздновании приняла компания ТАИФ-НК, которая обустроила презентационную площадку.

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