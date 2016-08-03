Стратегия-2030: транспорт Казани в настоящем и будущем

13:25, 03.08.2016 33
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня в КГАСУ прошло обсуждение Стратегии развития Казани до 2030 года в той ее части, которая касается транспортной системы. По мнению участников круглого стола, ситуация в транспортной сфере Казани сейчас вполне приемлемая, но быстрые изменения в экономике должны находить отражение и в сфере транспорта.

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