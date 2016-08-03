Стратегия-2030: транспорт Казани в настоящем и будущем

Сегодня в КГАСУ прошло обсуждение Стратегии развития Казани до 2030 года в той ее части, которая касается транспортной системы. По мнению участников круглого стола, ситуация в транспортной сфере Казани сейчас вполне приемлемая, но быстрые изменения в экономике должны находить отражение и в сфере транспорта.