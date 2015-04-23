I бизнес-ярмарка «EVENT&MARKETING 2015»

Стадион «Казань Арена» приглашает директоров по развитию, HR-специалистов и маркетологов компаний, представителей EVENT индустрии и СМИ на I Бизнес — Ярмарку «EVENT&MARKETING».
Цель: дать возможность организаторам деловых B2B и B2C мероприятий рассказать о формате, миссии и цели проводимых событий, а представителям федеральных компаний определить те концепции и проекты, которые им наиболее интересны.
В рамках Ярмарки «EVENT&MARKETING» состоится выставка сервисов и решений для организации мероприятий под ключ: электронная регистрация, полиграфия, площадки проведения мероприятий, размещение участников, деловой туризм и другое.
Образовательный блок включит в себя выступление Олега Крючкова – основателя компании «EventPlatform», г. Москва. Компания специализируется на разработке мобильных приложений, интерактивных игр и систем визуализации, которые отлично подходят для корпоративного мероприятия, конференции или учебной программы.
Каждый пришедший получит контакты участников форума – Event-компании получат контакты маркетинга, HR и СМИ, а маркетологи обретут контактную информацию всех представителей Event'а-участников.
Завершит мероприятие «Ресторанная Ярмарка» ведущих гастрономических заведений Казани в ресторане «Palladium».
Кого мы приглашаем к участию:
Маркетологи: Microsoft, Лаборатория Касперского, Яндекс, ВТБ Лизинг, Zurich, Тензор, Наско, Юлмарт, Онлайн Контракт, Мегафон, Билайн, Ростелеком, МТС, Сбербанк, Росбанк, СКБ Контур, Манго Телеком, Дом.ру, ТТС, Обит, Казанская городская сеть, БКС, Нэфис Косметикс и другие.
Организаторы и Event-агентства: Bravo, Event Platform, Sunday Up Market, Академия PwC, face to face, Деловой Квартал, TeamSoft, ICL, First Key, Праздник здесь, Реальное Время, Ведомости, Franch Region, Networking Event Club и другие.
11:00 Регистрация участников и посещение выставки;
11:45 Начало форума, приветственные слова организаторов и партнеров встречи;
12:15 Первый блок презентаций: B2B - мероприятий;
13:45 Кофе-пауза и посещение выставки;
14:15 Второй блок презентаций: B2C - мероприятий;
16:00 Мастер-класс: «Мобильные технологии для эффективных мероприятий», спикер: Олег Крючков, основатель и генеральный директор компании «EventPlatform»;
18:00 Ресторанная Ярмарка в «Palladium», общение участников.
Участие в мероприятии для маркетинга и HR
«ПОЛНЫЙ ФОРМАТ»
Контакты представителей EVENT и СМИ;
Участие в пленарной секции;
Участие в мастер-классе;
Посещение Ресторанной Ярмарки в «Palladium» +1 человек из Вашего окружения.
Стоимость: 1 000 рублей с человека при оплате до 16 апреля, после – 1 500 руб.
«ТОЛЬКО ПОСМОТРЕТЬ»
Участие в пленарной секции;
Участие в мастер-классе.
Стоимость: 0 рублей с человека, только при наличии подтвержденной регистрации на сайте
Участие в мероприятии для event-компаний
По вопросам выступления на мероприятии, звоните по телефону 8 800 700 16 19.
Посещение мероприятия в качестве участника - 3 000 рублей с человека.
Место проведения: Стадион «Казань Арена», Конференц-зал, Микс-зона, «Palladium», пр. Ямашева, 115а
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