I бизнес-ярмарка «EVENT&MARKETING 2015»

Стадион «Казань Арена» приглашает директоров по развитию, HR-специалистов и маркетологов компаний, представителей EVENT индустрии и СМИ на I Бизнес — Ярмарку «EVENT&MARKETING».

EVENT компании – презентуют свои лучшие проекты и идеи

Маркетинг и HR слушает и задает вопросы

СМИ составляют афишу ближайшего полугодия

Цель: дать возможность организаторам деловых B2B и B2C мероприятий рассказать о формате, миссии и цели проводимых событий, а представителям федеральных компаний определить те концепции и проекты, которые им наиболее интересны.

В рамках Ярмарки «EVENT&MARKETING» состоится выставка сервисов и решений для организации мероприятий под ключ: электронная регистрация, полиграфия, площадки проведения мероприятий, размещение участников, деловой туризм и другое.

Образовательный блок включит в себя выступление Олега Крючкова – основателя компании «EventPlatform», г. Москва. Компания специализируется на разработке мобильных приложений, интерактивных игр и систем визуализации, которые отлично подходят для корпоративного мероприятия, конференции или учебной программы.

Каждый пришедший получит контакты участников форума – Event-компании получат контакты маркетинга, HR и СМИ, а маркетологи обретут контактную информацию всех представителей Event'а-участников.

Завершит мероприятие «Ресторанная Ярмарка» ведущих гастрономических заведений Казани в ресторане «Palladium».

Кого мы приглашаем к участию:

Маркетологи: Microsoft, Лаборатория Касперского, Яндекс, ВТБ Лизинг, Zurich, Тензор, Наско, Юлмарт, Онлайн Контракт, Мегафон, Билайн, Ростелеком, МТС, Сбербанк, Росбанк, СКБ Контур, Манго Телеком, Дом.ру, ТТС, Обит, Казанская городская сеть, БКС, Нэфис Косметикс и другие.

Организаторы и Event-агентства: Bravo, Event Platform, Sunday Up Market, Академия PwC, face to face, Деловой Квартал, TeamSoft, ICL, First Key, Праздник здесь, Реальное Время, Ведомости, Franch Region, Networking Event Club и другие.

Программа события

11:00 Регистрация участников и посещение выставки;

11:45 Начало форума, приветственные слова организаторов и партнеров встречи;

12:15 Первый блок презентаций: B2B - мероприятий;

13:45 Кофе-пауза и посещение выставки;

14:15 Второй блок презентаций: B2C - мероприятий;

16:00 Мастер-класс: «Мобильные технологии для эффективных мероприятий», спикер: Олег Крючков, основатель и генеральный директор компании «EventPlatform»;

18:00 Ресторанная Ярмарка в «Palladium», общение участников.

Участие в мероприятии для маркетинга и HR

«ПОЛНЫЙ ФОРМАТ»

Контакты представителей EVENT и СМИ;

Участие в пленарной секции;

Участие в мастер-классе;

Посещение Ресторанной Ярмарки в «Palladium» +1 человек из Вашего окружения.

Стоимость: 1 000 рублей с человека при оплате до 16 апреля, после – 1 500 руб.

«ТОЛЬКО ПОСМОТРЕТЬ»

Участие в пленарной секции;

Участие в мастер-классе.

Стоимость: 0 рублей с человека, только при наличии подтвержденной регистрации на сайте

Участие в мероприятии для event-компаний

По вопросам выступления на мероприятии, звоните по телефону 8 800 700 16 19.

Посещение мероприятия в качестве участника - 3 000 рублей с человека.

Регистрация на мероприятие