XV Международная конференция по страхованию

12 июля 2017 года в Санкт-Петербурге состоится XV Международная конференция по страхованию (RUSSIAN INSURANCE SUMMIT 2017) Всероссийского союза страховщиков.

Международная конференция по страхованию (Russian Insurance Summit) проводится ежегодно с 2002 года и собирает сотни участников из России, ближнего и дальнего зарубежья.

На протяжении многих лет эти встречи и обсуждения помогают сближать позиции страховщиков, согласовывать их интересы с интересами государства и общества, изучать и осваивать полезный зарубежный опыт, укреплять международные связи.

Ежегодные международные конференции по страхованию способствуют увеличению значения страхования для экономики Российской Федерации, а также интеграции отрасли в мировой страховой рынок.

Традиционно организуемая ВСС Международная конференция по страхованию (Russian Insurance Summit), проводимая при поддержке и активном участии Банка России, является ключевым мероприятием отрасли.

Подробнее о мероприятии можно узнать на официальном сайте мероприятия.