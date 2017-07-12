12 июля 2017 года в Санкт-Петербурге состоится XV Международная конференция по страхованию (RUSSIAN INSURANCE SUMMIT 2017) Всероссийского союза страховщиков.
Международная конференция по страхованию (Russian Insurance Summit) проводится ежегодно с 2002 года и собирает сотни участников из России, ближнего и дальнего зарубежья.
На протяжении многих лет эти встречи и обсуждения помогают сближать позиции страховщиков, согласовывать их интересы с интересами государства и общества, изучать и осваивать полезный зарубежный опыт, укреплять международные связи.
Ежегодные международные конференции по страхованию способствуют увеличению значения страхования для экономики Российской Федерации, а также интеграции отрасли в мировой страховой рынок.
Традиционно организуемая ВСС Международная конференция по страхованию (Russian Insurance Summit), проводимая при поддержке и активном участии Банка России, является ключевым мероприятием отрасли.
Подробнее о мероприятии можно узнать на официальном сайте мероприятия.
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