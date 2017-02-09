Откройте больше возможностей для своего бизнеса на презентации образовательного курса для действующих предпринимателей "Фабрика PRO".
На презентации Вы узнаете о новых технологиях обучения действующих предпринимателей, познакомитесь с наставниками программы и экспертами, а также пообщаетесь с выпускниками.
В рамках события пройдет бизнес-тренинг «Упаковка вашего бизнеса» для собственников и представителей малого и среднего бизнеса от основателя брендингового агентства Pen&Brain Дмитрия Жалдака, эксперта в области product, brand и digital, наставника курса "Фабрика PRO".
В рамках бизнес-тренинга вы:
Начало в 19:00.
Локация - резиденция креативных индустрий "Штаб".
Участие бесплатное. Количество мест ограничено.
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