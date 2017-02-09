Бизнес-тренинг "Упаковка вашего бизнеса"

Откройте больше возможностей для своего бизнеса на презентации образовательного курса для действующих предпринимателей "Фабрика PRO".

На презентации Вы узнаете о новых технологиях обучения действующих предпринимателей, познакомитесь с наставниками программы и экспертами, а также пообщаетесь с выпускниками.

В рамках события пройдет бизнес-тренинг «Упаковка вашего бизнеса» для собственников и представителей малого и среднего бизнеса от основателя брендингового агентства Pen&Brain Дмитрия Жалдака, эксперта в области product, brand и digital, наставника курса "Фабрика PRO".

В рамках бизнес-тренинга вы:

получите ценные советы, которые помогут грамотно упаковать ваш продукт и правильн о его позиционировать на рынке.

освоите навыки создания уникального торгового предложения (УТП).

узнаете на примере своего бизнеса, что необходимо сделать прямо сейчас, чтобы повысить узн аваемость своего бренда.

поговорите о digital-инструментах, позволяющих обогнать конкурентов и увеличить прибыль бизнеса.

узнаете, как m arketing-kit может стать основным инструментом коммуникации с отделом продаж.

Начало в 19:00.

Локация - резиденция креативных индустрий "Штаб".

Участие бесплатное. Количество мест ограничено.

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