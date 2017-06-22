Евроазиатский Промышленный Форум-Выставка Астана 2017

Евроазиатский Промышленный Форум-Выставку Астана 2017 пройдет с 22 по 23 июня 2017 в Выставочном Центре «Корме» (Республика Казахстан, г. Астана Левый берег, ул. Достык, 3).

Евроазиатский Форум решает задачи содействия инновационному развитию промышленности в разных направлениях отрасли. И одновременно с участниками выставочной экспозиции смогут провести деловые встречи представители 107 стран мира, которые в дни Форума участвуют в крупнейшей в мире выставке «Экспо 2017».

Эффективность проведения Форума и выставки - это практическое представление ведущих достижений в промышленности, планирование и проведение научно-деловых программ, круглых столов, широкую гамму инновационных проектов.

Форум предоставит участникам возможность:

за короткий срок продемонстрировать многочисленным заказчикам свою продукцию и наметить с ними программу сотрудничества;

найти новых партнеров из различных отраслей промышленности: энергетики и электротехники, связи и коммуникаций, машиностроения и других отраслей;

у величить географию и объемы продаж.

Узнать подробнее о мероприятии и условиях участия можно на официальном сайте Форума.