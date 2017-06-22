Евроазиатский Промышленный Форум-Выставка Астана 2017

Евроазиатский Промышленный Форум-Выставку Астана 2017 пройдет с 22 по 23 июня 2017 в Выставочном Центре «Корме» (Республика Казахстан, г. Астана Левый берег, ул. Достык, 3).
Евроазиатский Форум решает задачи содействия инновационному развитию промышленности в разных направлениях отрасли. И одновременно с участниками выставочной экспозиции смогут провести деловые встречи представители 107 стран мира, которые в дни Форума участвуют в крупнейшей в мире выставке «Экспо 2017».
Эффективность проведения Форума и выставки - это практическое представление ведущих достижений в промышленности, планирование и проведение научно-деловых программ, круглых столов, широкую гамму инновационных проектов.
Форум предоставит участникам возможность:
Узнать подробнее о мероприятии и условиях участия можно на официальном сайте Форума.
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