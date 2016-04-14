14 апр. 2016

Мастер-класс "5 быстрых стратегий трансформации бизнеса в условиях кризиса"

Мастер-класс

14 апреля на стадионе Kazan Arena состоится б ольшой мастер-класс только для руководителей и собственников бизнеса "5 быстрых стратегий трансформации бизнеса в условиях кризиса".

Вопросы обсуждаемые на семинаре:

  1. Как во время кризиса увеличить продажи и прибыль предприятия?
  2. Как увеличить входящий поток клиентов, и как удержать существующих?
  3. Какие ключевые показатели бизнеса Вы должны контролировать ежедневно?
  4. Какой должен быть отдел продаж, чтобы планы по продажам выполнялись на 100%?
  5. Как в условиях кризиса замотивировать персонал, чтобы все продавали?

Подробнее о мастер-классе можно узнать на официальном сайте мероприятия.

Телефон для регистрации и бронирования мест +7 (843) 240-05-27

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