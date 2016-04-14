Мастер-класс "5 быстрых стратегий трансформации бизнеса в условиях кризиса"

14 апреля на стадионе Kazan Arena состоится б ольшой мастер-класс только для руководителей и собственников бизнеса "5 быстрых стратегий трансформации бизнеса в условиях кризиса".
Вопросы обсуждаемые на семинаре:
Подробнее о мастер-классе можно узнать на официальном сайте мероприятия.
Телефон для регистрации и бронирования мест +7 (843) 240-05-27
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.