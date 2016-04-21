21-23 апреля 2016 года в городе Екатеринбург мы организовываем семинар Владимира Тарасова «Техника перехвата и удержания управления». Цель семинара – обучение приемам управленческой борьбы.
Владимир Тарасов:
Подробнее о данном мероприятии читайте на официальном сайте события.
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