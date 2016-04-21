21 апр. 2016

Семинар Владимира Тарасова «Техника перехвата и удержания управления»

Семинар Владимира Тарасова «Техника перехвата и удержания управления»

21-23 апреля 2016 года в городе Екатеринбург мы организовываем семинар Владимира Тарасова «Техника перехвата и удержания управления». Цель семинара – обучение приемам управленческой борьбы.

Владимир Тарасов:

  • Основатель и Директор Таллиннской Школы Менеджеров;
  • Известный социальный технолог, бизнес-тренер, автор и разработчик уникальных обучающих и оценочных технологий, популярных деловых игр и тренингов;
  • Автор ряда книг по менеджменту, в том числе таких бестселлеров, как «Технология жизни: Книга для героев» и «Искусство управленческой борьбы»;
  • Автор концепции Бизнес-лагеря как обучающей технологии, регулярно проводит «Бизнес-лагерь Владимира Тарасова» в России и других странах;
  • Президент Федерации Управленческой Борьбы.

Подробнее о данном мероприятии читайте на официальном сайте события.

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