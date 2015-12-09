09 дек. 2015

Разговор с Дмитрием Медведевым

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Сегодня премьер-министр Дмитрий Медведев даст традиционное ежегодное интервью журналистам пяти крупнейших российских телеканалов.

Видео: ВЕСТИ.RU

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