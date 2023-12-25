Online-конференция с Александром Шадриковым, министром экологии и природных ресурсов Республики Татарстан

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Начинается online-конференция «Реального времени», гостем которой стал министр экологии и природных ресурсов Республики Татарстан Александр Шадриков. Поговорим об итогах года в экологической отрасли республики, о том, какие флагманские проекты были реализованы за минувшие 12 месяцев, о проблемах, стоящих перед татарстанскими экологами, и путях их решения.

— Ровно 31 год назад, 25 декабря 1992 года, было создано Министерство охраны окружающей среды и природных ресурсов РТ. Поздравляем вас и в вашем лице всех сотрудников министерства с праздничной датой. Какие главные достижения вы бы обозначили?



— Во-первых, хочется поблагодарить вас за то, что именно в этот день пригласили меня в студию, и у меня есть возможность поздравить всех, кто работал и работает в этой отрасли. Министерство провело за эти годы большую работу: тут и экология, и геология, и надзор, и экономика. Все эти направления — в межведомственном взаимодействии, делается большая работа. Главная работа министерства сегодня — мы координатор в области экологии и разрабатываем комплексные решения. Мы научились это делать. Те наработки, которые мы сегодня имеем, — это, конечно, заслуга и наших ветеранов, и сотрудничества науки. Сегодня мы готовы взять на себя любой пилотный проект, чтобы улучить благополучие наших граждан.

Что такое экология? В первую очередь, это здоровье наших людей: то, чем они дышат, какую воду пьют, чем они живут. Поэтому еще раз поздравляю всех наших сотрудников и желаю успехов во всех наших созидательных делах.

— Перейдем к проектам. У всех на слуху рекультивация иловых полей, и в 2024 году проект завершается.

— Это был не просто объект ранее накопленного ущерба. Мы разработали комплексное решение. Перед тем, как это делать по поручению нашего раиса Рустама Нургалиевича Минниханова, мы очень много работали с наукой. Они готовили технические задания на научно-проектные изыскания, мы вместе проводили с ними научно-технические советы. Была проведена большая работа ученых, за что я им очень благодарен. К нам зашли 36 решений, из них 32 были рассмотрены на научно-техническом совете.

Перед тем, как рекультивировать иловые поля, нужно было провести реконструкцию биологических очистных сооружений. Продумать термосушку. Еще раз: нужно было комплексное решение, чтобы получить результат. Ведь это 142 гектара в черте Казани вместе с санитарной зоной. А сами иловые поля — 100 гектаров. 64% этих работ уже проведено. Как отметила Виктория Абрамченко, мы системно решаем эту проблему, комплексно. Конечно, это большая работа и нашей команды, и науки. Сложился и диалог власти, науки и общества, благодаря чему комплексный подход может быть реализован.

Мы провели учебный семинар по поручению Виктории Абрамченко для 16 регионов РФ, на котором рассказали и о реконструкции БОС, и о рекультивации иловых полей. Подробно описали технологии, чтобы другие субъекты тоже перенимали наш опыт.

— Помимо того, что Татарстан не боится брать на себя ответственность, он еще никогда не был жадным регионом. И наши наработки транслируются в другие регионы. Уже кто-то взял на вооружение работу над иловыми полями?

— На прошлой неделе я был в Минприроды России, и у нас уже запросили технологию комплекса мероприятий по рекультивацию из Великого Новгорода. Однако мы не только делимся своими решениями, но и перенимаем чужие. Мы учимся и у других.

Мы ведь живем на земном шаре, на одной планете, поэтому экология должна объединять всех.

— Еще один проект — демонтаж недействующего трубопровода Озерного месторождения в акватории Нижнекамского водохранилища. Это тоже пилотный проект. Как он шел?

— Когда мы изучали этот проект, понимали: это предотвращение угрозы, ликвидация накопленного риска. Конечно, слова огромной благодарности я выражаю и власти, и бизнесу. Компания РИТЭК вложила 200 миллионов в эту работу. Нам удалось решить и организационные вопросы, и технические. И главное — не суммы финансирования, но в первую очередь, здоровье людей. Ведь в этой части водохранилища берут питьевую воду для 1 миллиона татарстанцев. И если бы случился прорыв трубы, то случилась бы беда.

У нас благополучно получилось демонтировать трубы.

— И еще к одной программе — «Генеральная уборка». Сколько на данный момент республика включила в нее объектов?

— В рамках «Чистой страны» это были, например, свалка в селе Прости. Рекультивация прошла, и мы помним, сколько там до этого было негатива. 12 родников там открылось в оврагах после очистки! А перед очисткой, когда мы мониторили речку, в ней была вся таблица Менделеева! И когда мы вынули оттуда весь мусор, улучшилось не только качество воды, но и качество воздуха. Сняли этот негатив по Нижнекамску.

Самосыровская свалка: было 300 жалоб, наши инспектора 2 месяца круглосуточно там дежурили. Было много негативных факторов, которые нам удалось остановить. И главное — удалось включить в «Чистую страну» проект рекультивации этой свалки, да еще и с активной дегазацией. Спасибо «Татнефти», которая нас в этом поддержала. Мы рассмотрели на НТС 5 проектов, и выбрали голландскую технологию — проект с активной дегазацией (когда отходящие газы вырабатываются в 1,5 МВт электроэнергии, и хватит этого на 25 лет). Теперь проект сдан, все удалось.

Есть у нас еще больные точки: это свалка на Химической. Это на самом деле наболевшая тема. Причем там не только свалка — там много промышленных предприятий. Когда мы начали мониторить Северную зону, теперь там мониторят воздух 3 наших станции. 82% жалоб касаются сероводорода. Всю информацию о превышениях мы предоставляем федеральным надзорных ведомств, рассчитываем и говорим им, какой источник. И наши коллеги должны в судебном порядке определять, как ликвидировать этот ущерб. Надеюсь, на основании наших данных они добьются успеха. 892 жалобы — это ведь очень много! Но в ноябре и декабре мы видим уменьшение этих жалоб.

— Недавно на пресс-конференции Владимира Путина была поднята тема, которая звучала несколько лет, задолго до этого: снижение уровня воды в Волге. Сейчас эта проблема поднята на федеральном уровне. Как думаете, сейчас насколько будет сейчас востребован тот опыт и экспертиза, что уже есть у Татарстана?

— Тема действительно сложная. Во-первых, мы эту проблему визуально видим. Мы всегда говорим: каждый профессионал должен заниматься своим делом. Те предложения, которые вносит профильный НИИ, порой бывают не столь в интересах определенной части Волги. Но мы не раз говорили: выходя со своими предложениями, мы не просто ссылаемся на то, что нам что-то не нравится. Мы научились моделировать процессы, разработали программный продукт «Гидрокаскад». Волжско-Камский каскад — это несколько гидроузлов. И когда мы говорим о Куйбышевском водохранилище, мы говорим от лица 10 миллионов жителей, которые живут на его берегах. У нас создана межведомственная рабочая группа, и мы говорим от лица 5 субъектов с нашими предложениями. В первую очередь, мы говорим о рациональном использовании ресурсов.

Вспомним весну 2023 года: Свияга из берегов не выходила — значит, не было притока талых вод. Кама тоже не получила его. Мы говорили не раз, что нужно пересмотреть правила использования водных ресурсов. Их приняли в 1983 году, но уже прошло 40 лет, с тех пор многое изменилось.

В 1908 году впервые инженеры предлагали строительство низконапорного гидроузла для наполнения Волго-Актубинской поймы. И мы тоже предлагаем строительство таких гидроузлов.

Нужно достроить водохранилища на Каме. Во времена СССР умнейшие люди проектировали все это и рассчитывали цепочку каскада. И когда мы выдвигаем предложения — мы основываемся на этих расчетах! Против наших предложений проголосовал Росморрефчлот, Росрыболовство! Да, на нижней Волге осетровые, возможно, важнее, но ведь 70% икры погибло в 2023 году! Должно быть строгое соблюдение ПИВРов, строительство низконапорных гидроузлов, ведь проблема-то общая! Нужно поднять старую документацию, разработанную в советское время, пересчитать показатели. И должно быть рациональное использование!

— Нынешняя осень тоже не была очень водной. Что будем делать весной?

— Будем надеяться, что росгидромет даст правильные прогнозы, чтобы мы в итоге на нерестовый период остались с водой.



— Кто проявляет активность в экологических вопросах среди населения? Больше дети или в основном взрослые?

— Я сам по образованию учитель физики. Многие родители сейчас делают с детьми поделки для детского сада, для школы. Вовлеченность родителей в учебу детей сейчас более широкая. В наше время было не так. Сегодня дети большое влияние имеют на родителей. И мы видим, как ведется эта работа в детских шагах, школах и вузах. Слова огромной благодарности учителям, которые прививают детям любовь к экологии и окружающей среде. Дети вовлекают в это родителей. И мы получаем положительный итог.

Проводим субботники — на них выходит множество детей и студентов. Экопросвещение, экообразование в нашей республике сильно. Например, третий год подряд республика занимает 1 место в России в акции «Вода России». А это значит, что велика вовлеченность жителей республики. И наш опыт положительный.

Как я уже говорил, экология должна нас объединять. Земной шар один, экология одна для всех. И то, что жители принимают участие в наших акциях — это замечательно. И за это им большое спасибо.

Тот, кто вовлечен в экологию, бережно относится к природе — я уверен, так же трепетно будет относиться к окружающим людям. Через экологию можно привить и человечность, это воспитание. И поэтому наша совместная работа — она созидательная и глубокая.

— Земной шар — наш общий дом. Буквально пару недель назад состоялось заседание межведомственной рабочей группы по декарбонизации. Каковы успехи республики и идет ли навстречу промышленность?

— Хотелось бы в целом сказать о вкладе наших предприятий. За 30 лет валовый региональный продукт вырос в 2,9 раза, а выбросы уменьшились на 24,8%. Мы анализируем даже по иловым полям: когда там делали химический анализ, мы видели, что сбрасывалось тогда и что сбрасывается сейчас. И если говорить по вкладам предприятий, то это их прямое обязательство как природопользователей. Потому что любое предприятие — это потенциальный нарушитель. Но за 6 лет в экологию предприятия вложили огромные суммы. Мы в ПФО занимаем первое место по вкладу бизнеса в экологию. Даже если смотреть по мониторингу воздуха: 16 станций наших, и еще 9 станций мониторинга открывают для нас предприятия (первым был Нижнекамскнефтехим, который открыл нам данные с 5 своих станций в режиме реального времени). 3 станции открыла нам Татнефть в Альметьевске. 15 декабря начали выходить на нас «Казаньоргсинтез» со своей станцией.

И вот этот диалог власти и бизнеса очень важен. А самое главное — наука. У нашего министерства подписано соглашение с Научным советом РАН по глобальным экологическим проблемам, Татарстан стал первым регионом, который организовал такое взаимодействие. НИОКРы прорабатывают предприятия в сотрудничестве с наукой: уменьшение выбросов и сбросов, другие проекты. Например, проект оборотной воды на ТАНЕКО. И вот такие моменты говорят о рациональном использовании природных ресурсов. И для каждого природопользователя это важнейшие проекты. Экологоориентированность наших предприятий очень высока. И это позволяет нам вести работу по декарбонизации. У нас в этом плане 57 мероприятий и 28 ответственных исполнителей. А цель — достижение углеродной нейтральности к 2050 году. Я руководитель рабочей группы по этому направлению.

Сейчас мы обсуждаем вопрос монетизации углеродной единицы. Все отрасли, все направления вовлечены в активную работу, и мы видим статистику: выбросы парниковых газов уменьшились на 12,7%, а поглощение парниковых газов выросло на 14,2%. Тут и облесение, и уменьшение выбросов и сбросов с промышленности — все это влияет.

— Перейдем к автомобилям. Что дала программа оснащения заправок системами рекуперации паров, которая завершилась в 2020 году?

— Сейчас вся эта работа ведется в автоматическом режиме: заправка строится — она строится по новым нормам. Большая работа сейчас идет и по выбросам нефтеперерабатывающих заводов, по качеству их топлива. Активно идет переход на газ: только за 2023 год нам удалось уменьшить за этот счет выбросы на 1000 тонн. Отдельно хочу поблагодарить коллег из ГИБДД за помощь в этой работе. Идет резкое уменьшение выбросов транспорта по СО2: и двигатели другие, и качество топлива растет.

Изначально наша задача, повторюсь, структурировать проблему, чтобы ее системно решать. Мы всегда готовы обсудить, как совместно и комплексно снимать вопросы. И этот диалог по поиску общего знаменателя — очень важно. Все, что мы делаем, — мы делаем в первую очередь для людей. Мы не должны быть ликвидаторами проблемы — мы должны предотвращать их возникновение. Делать мониторинг, проводить аналитику. В удельном весе всей деятельности министерства — 7% работы с несанкционированными свалками. Остальные 93% — работа с наукой: мониторинг, аналитика, разработка решений.

— Воспользуюсь возможностью еще раз поздравить вас и ваших специалистов с 31-летием министерства, пожелать успешной работы, интересных идей и еще больше понимания со стороны тех структур, от которых зависит успех. И с наступающим новым годом!

— Наш коллектив делает большую работу. И все это благодаря тем наработкам, которые проводили наши ветераны. Я и на сегодняшний день им искренне благодарен. И той науке, которая нам всегда подсказываем. И нашим журналистам, которые не всегда задают удобные вопросы, но так и должно быть, потому что мы всегда должны видеть проблематику.

Ну и еще раз повторюсь: наша задача — в первую очередь, максимально приложить усилия для благополучного проживания жителей нашей республики. Хочу сказать слова благодарности всем за нашу совместную работу и пожелать успехов во всех начинаниях, удачи. Конечно же, в Новый Год мы ждем чуда. Пусть ваши желания свершаются, здоровья вам, всех благ!

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