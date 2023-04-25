25 апр 2023

Бизнес-бранч "Льготная ипотека в 2023 году: тренды, оценки, перспективы"

Бизнес-бранч

25 апреля интернет-газета «Реальное время» проведет бизнес-бранч с агентствами недвижимости на тему «Льготная ипотека в 2023 году: тренды, оценки, перспективы»

Тезисы к обсуждению:

  • Статистика спроса на жилую недвижимость, которая сегодня формируется на татарстанском рынке
  • Насколько охотно покупатели берут льготную ипотеку и какова доля ипотечных сделок в общей массе продаж жилья
  • Льготные программы ипотечного кредитования, которые сегодня привлекают наибольшее внимание татарстанцев
  • Прогнозы по развитию ипотечного рынка в России

Итоги встречи будут опубликованы на сайте realnoevremya.ru

Партнеры

Партнеры:

Новости мероприятия

Календарь

Все мероприятия