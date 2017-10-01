Банковская ассоциация Татарстана
Общая информация
Ассоциация образована в 1992 году.
Основные цели:
- редставление позиций и защита интересов своих членов в законодательных и исполнительных органах власти РТ,
- Центральном Банке РФ,
- правоохранительных, финансовых, налоговых и других государственных органах;
- участие в мероприятиях, проводимых органами власти и управления по стабилизации экономики, денежного обращения и осуществлению кредитно-денежной политики.
Руководитель - Китайцева Людмила Романовна
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420111, г. Казань, ул. Мусы Джалиля, д. 7
- Телефон: (843) 292-11-82
- Email: bat-kazan@yandex.ru
- Сайт: www.banksrt.ru
Дата последнего обновления: 01.10.2017