Ассоциация кулинаров РТ
Общая информация
Ассоциация кулинаров РТ - общественное объединение, созданное на основе совместной деятельности для защиты общих интересов и целей.
Ассоциация создана чтобы консолидировать и активизировать усилия поваров, кулинаров в деле улучшения и организации здорового питания, повышения уровня отечественного сервиса, распространения зарубежного опыта предприятий массового питания. Одной из приоритетных целей является создание и развитие Кулинарной школы, а также представления интересов Республики Татарстан на региональных, общероссийских и международных конкурсах и фестивалях.
Руководитель - Дьяков Дмитрий Юрьевич
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420111, Казань, Баумана,58
- Телефон: (843) 259-85-85
- Email: info@akrt.tatar
- Сайт: www.akrt.tatar
Дата последнего обновления: 29.09.2017