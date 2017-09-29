Ассоциация кулинаров РТ

Общая информация

Ассоциация кулинаров РТ - общественное объединение, созданное на основе совместной деятельности для защиты общих интересов и целей.

Ассоциация создана чтобы консолидировать и активизировать усилия поваров, кулинаров в деле улучшения и организации здорового питания, повышения уровня отечественного сервиса, распространения зарубежного опыта предприятий массового питания. Одной из приоритетных целей является создание и развитие Кулинарной школы, а также представления интересов Республики Татарстан на региональных, общероссийских и международных конкурсах и фестивалях.

Руководитель - Дьяков Дмитрий Юрьевич





Дата последнего обновления: