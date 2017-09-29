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Ассоциация государственных автономных учреждений РТ

Общественные организации

Общая информация

Основная цель Ассоциации - развитие и совершенствование государственных автономных учреждений РТ и усиление их роли в социально-экономическом развитии региона.

Задачи:

- координация и содействие членам Ассоциации по установлению связей с соответствующими государственными органами власти;

- обобщение положительного опыта отдельных АУ, с целью выработки рекомендаций для определения общих подходов развития;

- оказание консультационных услуг членам Ассоциации;

- организация конференций, семинаров, круглых столов по вопросам текущей деятельности, обмена опытом и перспективного развития членов Ассоциации;

- защита общих имущественных и иных интересов членов Ассоциации;

- реализация и защита гражданских, социальных, экономических, профессиональных прав и свобод членов Ассоциации;

- содействие повышению социального статуса директоров и других категорий руководящих работников государственных автономных учреждений РТ;

- информационное обеспечение государственных автономных учреждений РТ в пределах существующих возможностей Ассоциации.


Руководитель - Романова Диана Александровна

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420021, г.Казань, ул.Г.Тукая, 114
  • Телефон: (843) 278-29-14
  • Email: agau-rt@mail.ru
  • Сайт: http://agau.tatarstan.ru

Дата последнего обновления: 29.09.2017

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