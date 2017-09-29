Ассоциация государственных автономных учреждений РТ
Общая информация
Основная цель Ассоциации - развитие и совершенствование государственных автономных учреждений РТ и усиление их роли в социально-экономическом развитии региона.
Задачи:
- координация и содействие членам Ассоциации по установлению связей с соответствующими государственными органами власти;
- обобщение положительного опыта отдельных АУ, с целью выработки рекомендаций для определения общих подходов развития;
- оказание консультационных услуг членам Ассоциации;
- организация конференций, семинаров, круглых столов по вопросам текущей деятельности, обмена опытом и перспективного развития членов Ассоциации;
- защита общих имущественных и иных интересов членов Ассоциации;
- реализация и защита гражданских, социальных, экономических, профессиональных прав и свобод членов Ассоциации;
- содействие повышению социального статуса директоров и других категорий руководящих работников государственных автономных учреждений РТ;
- информационное обеспечение государственных автономных учреждений РТ в пределах существующих возможностей Ассоциации.
Руководитель - Романова Диана Александровна
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420021, г.Казань, ул.Г.Тукая, 114
- Телефон: (843) 278-29-14
- Email: agau-rt@mail.ru
- Сайт: http://agau.tatarstan.ru
Дата последнего обновления: 29.09.2017